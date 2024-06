Vola dal seggiolino della giostra durante la festa del patrono, 38enne in coma

0 Condivisioni acebook Twitter

Quello che avrebbe dovuto essere un momento di festeggiamenti e allegria si è trasformato in un vero e proprio incubo a Frosinone durante la festa del santo patrono.

Un uomo di 38 anni, la cui identità non è stata ancora rivelata, è caduto da una giostra posta dietro la chiesa del Sacro Cuore. La caduta è avvenuta mentre i festeggiamenti erano in pieno svolgimento, trasformando una serata festosa in un evento tragico.

Dettagli dell’incidente e interventi immediati





Il 38enne, seduto su uno dei “seggiolini volanti” della giostra, si è sporto troppo per afferrare un pennacchio, perdendo l’equilibrio e precipitando a terra. L’uomo ha subito un grave trauma cranico a seguito della caduta. A complicare ulteriormente la situazione, l’eliambulanza prevista per il trasporto non era disponibile da Latina, costringendo i medici a optare per un trasporto d’urgenza all’ospedale Spaziani. La gravità delle sue condizioni ha portato a una prognosi riservata.

Reazioni e misure di sicurezza





Immediatamente dopo l’incidente, le forze dell’ordine, tra cui carabinieri e agenti di polizia, sono intervenuti sul posto per raccogliere le testimonianze e delimitare l’area con transenne.