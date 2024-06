Marcell Jacobs e Chituru Ali brillano agli Europei di Roma, una finale mozzafiato

0 Condivisioni acebook Twitter

La pista capitolina è stata testimone di un duello straordinario tra Marcell Jacobs e Chituru Ali nella finale dei 100 metri agli Europei 2024 di Roma.

Jacobs ha conquistato l’oro con un tempo di 10.03, mentre Ali ha ottenuto l’argento con un impressionante 10.05. La gara è stata intensa fino all’ultimo secondo, specialmente dopo una falsa partenza da parte di Ali, che nonostante tutto è riuscito a recuperare e a chiudere in rimonta.

Problemi fisici e resilienza





Dopo la gara, Jacobs ha mostrato segni di disagio fisico, evidenziando un problema muscolare con una smorfia di dolore al traguardo. “Ho sentito verso gli 80 metri i polpacci che si stavano indurendo, ma alla fine ci sta”, ha commentato Jacobs, sottolineando la difficoltà di gareggiare a livelli così alti con gare così ravvicinate. Nonostante il dolore, la sua determinazione è rimasta incrollabile, dimostrando la sua resilienza e la sua capacità di superare gli ostacoli fisici.

Guardando al futuro





Nel post-gara, Jacobs ha esaltato il progresso atletico dell’Italia dopo i successi a Tokyo, evidenziando un senso di crescita e di aspettative elevate per il futuro. Ali, dal canto suo, ha espresso grande entusiasmo e già pensa a sfide future, come quelle di Parigi: “La prima partenza non so cosa sia successo ma sapevo che era la partenza della vita. Sono troppo gasato e oggi penso già a Parigi. Marcell stimola, io voglio batterlo e se lui va forte io andrò sempre forte”.