Va a votare, esce dal seggio, si sente male e muore

Un tragico evento ha scosso la comunità di Ostia ieri, sabato pomeriggio, quando un uomo di 63 anni è morto improvvisamente a causa di un malore.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30, poco dopo che l’uomo aveva espresso il suo voto al seggio elettorale situato nel Liceo Enriques. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, “non è stato possibile rianimarlo”, hanno confermato le autorità locali.

Intervento delle forze dell’ordine



Sul posto sono rapidamente intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area circostante il luogo dell’accaduto. Hanno coordinato la viabilità per facilitare l’accesso ai veicoli di emergenza, mentre i sanitari cercavano disperatamente di salvare l’uomo. “Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità nella zona”, hanno detto le autorità.

Reazioni e procedure a seguito dell’evento



La morte improvvisa dell’uomo ha causato un’ondata di emozione tra i presenti e la comunità di Ostia. I testimoni hanno descritto una scena di grande tristezza e di immediata mobilitazione delle forze dell’ordine e del personale medico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per assistere nella gestione dell’incidente e per aiutare nella documentazione della tragica occorrenza. Le indagini sono in corso per determinare le precise circostanze del malore.