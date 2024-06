Va a fare la spesa e non torna più, mamma di 4 figli ingoiata completamente vestita da un pitone

0 Condivisioni acebook Twitter

A Kalempang, un tranquillo villaggio in Indonesia, una scena raccapricciante ha sconvolto la comunità locale: Farida, una madre di quattro figli di 50 anni, è stata trovata morta all’interno dello stomaco di un pitone lungo sei metri.

Dopo essersi recata al mercato del villaggio giovedì, la donna era stata dichiarata scomparsa quella stessa sera. Il suo corpo, ancora vestito, è stato scoperto quando un gruppo di cacciatori locali, notando l’anormale rigonfiamento del serpente, ha deciso di ucciderlo e tagliare il suo stomaco con un machete.

La reazione della comunità e le misure di sicurezza

Il tragico evento ha sollevato grande allarme tra i residenti. Suardi Rosi, capo del villaggio, ha espresso profondo dolore per l’accaduto e ha immediatamente avvertito la popolazione locale di esercitare maggiore cautela. “Una cosa del genere non è mai successa nella nostra zona”, ha affermato, aggiungendo che “le donne dovrebbero essere accompagnate da qualcuno” quando si avventurano nelle aree boschive vicine. Il corpo di Farida è stato portato a casa sua prima di essere sepolto, in una cerimonia che ha visto la partecipazione di tutta la comunità, ancora scossa dall’incidente.

Precedenti casi e la fauna selvatica in Indonesia

Questo non è il primo caso in cui un pitone ha attaccato esseri umani in Indonesia, un paese noto per la sua densa giungla e abbondante fauna selvatica, che include una numerosa popolazione di pitoni selvatici. L’ultimo incidente documentato prima di questo risale al 2022, quando un uomo di 54 anni scomparve mentre lavorava in una piantagione nella provincia di Jambi. Anche in quel caso, il corpo fu trovato all’interno di un pitone, rivelando il pericolo costante rappresentato da questi predatori nelle aree rurali indonesiane.