Scontro a Roma durante un corteo, feriti agenti, Ilaria Salis accende la polemica con un post sui social, “Deriva autoritaria in atto”

Durante la manifestazione del 4 aprile contro il decreto Sicurezza, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Ilaria Salis interviene su Instagram: “Deriva autoritaria in atto”

Corteo contro il decreto, tensioni e agenti feriti

Si è trasformata in un pomeriggio di tensione la manifestazione contro il decreto Sicurezza andata in scena a Roma nella giornata di venerdì 4 aprile. Alcuni momenti del corteo, partito con intenti pacifici, si sono rapidamente surriscaldati, fino a sfociare in veri e propri scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine. Diversi agenti di polizia sono rimasti feriti durante le cariche avvenute nei pressi di via Cavour. Le immagini diffuse online mostrano lanci di oggetti e momenti concitati. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo l’intervento deciso dei reparti mobili.

Ilaria Salis interviene: “Segno evidente di deriva autoritaria”

A margine della giornata, a far discutere è stato anche un post pubblicato da Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha condiviso su Instagram una fotografia degli scontri, intervenendo con toni duri contro il decreto. “Quando una legge liberticida e classista passa per decreto, è il segno più evidente di una deriva autoritaria in atto”, ha scritto la deputata. “Quando il potere esecutivo si impone su quello legislativo, lo stato di diritto si sgretola”.

Nel lungo commento, Salis ha poi aggiunto: “La democrazia imperfetta che abbiamo conosciuto nel Novecento in Europa – quella che la borghesia fu costretta a concedere sotto la pressione della forza organizzata della classe operaia – oggi è sotto attacco. Un attacco mirato, da parte di chi vuole distruggerla per cancellarne ogni residuo progressivo”.

Infine, conclude: “Ma rimpiangere un passato che non tornerà è un’attitudine debole. Sta a noi, in mutate condizioni, riscoprire la forza sociale e politica per imporre una nuova forma di democrazia: più avanzata, più giusta”.

Le critiche: la Salis difende i manifestanti violenti?

Il post dell’eurodeputata ha immediatamente innescato un’ondata di reazioni. A suscitare ulteriore polemica è stata la scelta di Ilaria Salis di pubblicare la foto degli scontri oscurando i volti dei manifestanti con emoticon, un gesto interpretato da molti come un atto di complicità verso i responsabili delle violenze. La deputata non ha però fatto alcun riferimento diretto ai disordini, preferendo concentrarsi sul significato politico del decreto contestato.