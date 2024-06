Ilaria Salis eletta al Parlamento Europeo, per lei scatta l’immunità parlamentare, non andrà in carcere

0 Condivisioni acebook Twitter

Con l’elezione di Ilaria Salis come europarlamentare, scatta per lei l’immunità parlamentare. Questa protezione legale implica che non possa essere arrestata o detenuta per le accuse pendenti durante il suo mandato, a meno che il Parlamento Europeo non autorizzi tale azione.

Tuttavia, questa immunità non elimina le accuse stesse né interrompe i procedimenti giudiziari in corso.

Le accuse rimangono

Nonostante l’immunità, le accuse contro Salis restano valide. L’immunità parlamentare protegge dall’arresto ma non cancella le responsabilità legali esistenti. Per procedere con un’eventuale azione legale nei suoi confronti, i giudici ungheresi dovranno richiedere al Parlamento Europeo di revocare la sua immunità, processo che potrebbe intensificare le dinamiche politiche e giudiziarie.

Implicazioni future

La situazione di Salis mette in luce le complesse interazioni tra diritto nazionale e immunità parlamentare europea. Mentre attende il proseguo dei procedimenti giudiziari, il suo caso potrebbe diventare un punto di riferimento importante per il trattamento di europarlamentari accusati di reati in stati membri dell’UE. L’evoluzione di questo caso sarà dunque cruciale non solo per Salis, ma anche per il futuro delle immunità parlamentari a livello europeo.