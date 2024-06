Francesca Pascale: “Mi devo le scuse per aver sopportato ciò che non meritavo”, matrimonio finito con Paola Turci

0 Condivisioni acebook Twitter

Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci sembra essere in crisi.

La coppia, che ha celebrato il suo amore nel 2022 a Montalcino, potrebbe essere vicina al divorzio, seguendo una tendenza di relazioni famose che si sono deteriorate nel tempo.

Fonti di tensione

La presunta crisi tra Pascale e Turci sarebbe scaturita da reciproche gelosie e malintesi. Un particolare episodio ha suscitato tensione: Pascale è stata vista in atteggiamenti che Turci ha interpretato come un corteggiamento verso la giornalista Francesca Fagnani durante un fuorionda del programma “Belve”. Contestualmente, un video postato da Turci su Instagram, in cui dedica una canzone a Valentina Dispari, una giovane attrice, durante l’evento “Procida racconta”, ha causato ulteriori incomprensioni. “Non sono gelosa ma…” ha dichiarato Turci, alludendo a possibili turbamenti nel loro rapporto.

Segnali e speculazioni

Nonostante non ci siano conferme ufficiali sulla crisi, alcuni segnali sui social media sembrano indicare tensioni interne. Pascale ha recentemente pubblicato una storia su Instagram che lascia trasparire una certa amarezza: una foto di una pagina di libro con la dedica “a me”, accompagnata dalle parole “Mi devo le più grandi scuse per aver sopportato ciò che non meritavo”. Questo post ha alimentato ulteriori speculazioni sulla solidità del loro matrimonio.