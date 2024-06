Capelli lisci: come trattarli e cosa non fare

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel mondo della haircare, trattare correttamente i capelli lisci è fondamentale per preservare la loro bellezza naturale e prevenire danni e crespo indesiderati. Per questo motivo oggi esploreremo le best practices per il trattamento dei capelli lisci, fornendo preziosi consigli su quali prodotti utilizzare e cosa assolutamente evitare.

Come impostare la routine per capelli lisci

Mantenere i capelli lisci splendenti richiede una routine adeguata e mirata. Ecco alcuni passaggi fondamentali:

Scelta dei prodotti appropriati: I capelli lisci possono avere esigenze diverse, come eccesso di sebo, secchezza o fragilità. Pertanto, è importante optare per uno shampoo e un balsamo specificamente formulati per le esigenze specifiche dei tuoi capelli lisci. Se i tuoi capelli sono inclini all’eccesso di sebo, cerca prodotti leggeri e delicati che aiutino a regolare la produzione di sebo senza appesantire i capelli.

D’altra parte, se i tuoi capelli sono secchi e disidratati, opta per prodotti idratanti, che nutrono e ammorbidiscono i capelli senza appesantirli. Per capelli lisci e fragili, cerca prodotti rinforzanti e rigeneranti, arricchiti con proteine ​​e vitamine che aiutano a rafforzare la struttura dei capelli e a prevenire la rottura. Indipendentemente dal tipo di capelli lisci che hai, scegli prodotti che siano leggeri, idratanti e che non contengano ingredienti come solfati o parabeni. Per sapere di più sui vari tipi di prodotti per capelli lisci, clicca qui!

Lavaggio: Quando lavi i capelli lisci, evita di strofinarli vigorosamente o di utilizzare acqua troppo calda, poiché questo può causare danni e aumentare il crespo. Massaggia delicatamente lo shampoo sulla cute e sui capelli, quindi risciacqua abbondantemente. Applica il balsamo solo sulle lunghezze e le punte, evitando le radici, e lascialo agire per alcuni minuti prima di risciacquare.

Idratazione: Almeno una volta alla settimana, concedi ai tuoi capelli lisci una idratazione intensa con una maschera o un trattamento specifico per capelli lisci. Questo aiuterà a ripristinare l’idratazione naturale e a mantenere i capelli morbidi e setosi.

Protettore termico: Prima di utilizzare strumenti come asciugacapelli, piastre o arricciacapelli, applica sempre un prodotto protettivo termico per proteggere i capelli dai danni causati dal calore e per mantenere la lucentezza e la morbidezza. Assicurati di utilizzare una temperatura non troppo alta e di non esporre troppo a lungo i capelli al calore.

Un consiglio aggiuntivo: proteggi i preziosi capelli durante la notte. Utilizzare una federa in seta o un cappello in seta può essere un modo per ridurre l’attrito tra i capelli e il cuscino, riducendo così la rottura dei capelli e prevenendo il crespo. La seta è una fibra delicata e liscia che riduce l’attrito rispetto al cotone, permettendo ai capelli di scivolare delicatamente sulla superficie del tessuto durante la notte, preservando la lucentezza e la morbidezza della tua chioma.

In aggiunta, applicare una piccola quantità di olio o siero alle punte dei capelli prima di coricarti può essere un gesto benefico per mantenere i capelli idratati e nutriti durante le ore di riposo. Gli oli naturali come l’olio di cocco, l’olio di argan o l’olio di jojoba possono essere utilizzati per proteggere le punte dei capelli dalla secchezza e dalla rottura, conferendo loro morbidezza e lucentezza. I sieri specifici per le punte secche e danneggiate sono un’opzione ottima, poiché sono formulati per riparare le punte danneggiate e prevenire la formazione di doppie punte.

Cosa non fare se si hanno i capelli lisci

Innanzitutto, evita di lavare i capelli troppo spesso; lavarli troppo frequentemente può rimuovere gli oli naturali che mantengono i capelli idratati e protetti. Cerca di limitare il lavaggio a due o tre volte a settimana, a seconda delle tue esigenze e del tuo stile di vita.

Inoltre, evita di utilizzare prodotti troppo pesanti o ricchi di oli. Sebbene i capelli lisci possano beneficiare di un po’ di idratazione aggiuntiva, l’uso eccessivo di prodotti ricchi può appesantire i capelli e renderli piatti e privi di volume. Opta per prodotti leggeri e formulazioni che non appesantiscano i capelli.

Infine, evita di pettinare o spazzolare i capelli quando sono bagnati. I capelli lisci sono più vulnerabili alla rottura quando sono bagnati, quindi è meglio pettinarli o spazzolarli delicatamente prima di lavarli o asciugarli. Utilizza un pettine a denti larghi o una spazzola con le setole di cinghiale per districare i capelli con facilità.