Haether Parisi sta per diventare nonna, Ultimo e Jacqueline presto genitori, ma la Parisi non vuole conoscere il bambino

Le voci sulle vite private dei VIP si diffondono sempre con grande velocità, specialmente quando riguardano eventi significativi come l’arrivo di un nuovo membro in famiglia.

Recentemente, Alessandro Rosica, un influente divulgatore di gossip, ha condiviso una notizia che riguarda il cantante Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Secondo Rosica, Jacqueline sarebbe incinta, e la coppia aspetta un bambino di sesso maschile. Tuttavia, non è stata ancora rilasciata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Tensioni familiari emergono allo scoperto

La situazione si complica ulteriormente considerando le relazioni familiari tra Jacqueline e sua madre, Heather Parisi. La famosa showgirl, che vive una vita piuttosto riservata, è stata piuttosto chiara sui suoi rapporti con la figlia. In passato, Parisi ha affermato di non conoscere personalmente Ultimo e preferisce non commentare la relazione di sua figlia. Tuttavia, si vocifera che Parisi non abbia preso bene la notizia della gravidanza, tanto da dichiarare di non voler vedere il nipote. “La madre di lei”, secondo Rosica, “non avrebbe digerito la notizia”.

Dichiarazioni e disaccordi sui social media

In un clima di crescente attenzione mediatica, Jacqueline ha deciso di fare chiarezza riguardo il suo rapporto con la madre attraverso una storia su Instagram, dove ha espresso il suo disappunto: “Non vedo mia madre da 10 anni. Mi sono sentita mancata di rispetto e mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita”.