Simona Ventura e Giovanni Terzi, gira sui social la loro partecipazione al matrimonio con IBAN per gli invitati e il web li massacra

1 Condivisioni acebook Twitter

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi si avvicina Simona Ventura e Giovanni Terzi si preparano a celebrare il loro matrimonio il prossimo 6 luglio a Rimini, presso il Grand Hotel, luogo molto amato dalla coppia.

Dopo sei anni di relazione, il loro imminente matrimonio è stato annunciato in modo romantico durante una diretta di “Ballando con le Stelle” su Rai 1, dove Terzi ha fatto la sua proposta.

La controversia delle partecipazioni

Recentemente, tuttavia, un dettaglio sulle partecipazioni di matrimonio ha scatenato discussioni e gossip. Le partecipazioni, infatti, includono un codice IBAN con la causale “Simona e Giovanni Honeymoon”, suggerendo agli invitati la possibilità di contribuire al viaggio di nozze della coppia. Questa scelta ha suscitato diverse reazioni, con la giornalista Grazia Sambruna che ha espresso apertamente il suo disappunto, definendola una “cafonata”.

Celebrazioni bipartite e preparativi in grande stile

Prima del grande giorno a Rimini, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno in programma un altro grande evento: un mega party a Milano il 26 giugno, che vedrà la partecipazione di 1000 invitati. Per l’organizzazione di questo evento si stanno affidando a Enzo Miccio, noto wedding planner. Le celebrazioni bifocali sono un esempio dell’estensione e del dettaglio che la coppia sta mettendo nei preparativi per il loro matrimonio, cercando di rendere memorabile ogni aspetto della loro unione.