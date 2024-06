Alfredo Rampi, il bambino caduto in un pozzo 43 anni fa, stasera e domani su Rai 1 va in onda “Alfredino, una storia italiana”

1 Condivisioni acebook Twitter

Il 10 giugno 1981, la tranquilla località di Vermicino, nel comune di Frascati, fu teatro di un tragico evento che catturò l’attenzione dell’intera nazione. Alfredo Rampi, un bambino di soli sei anni noto come Alfredino, cadde in un pozzo artesiano durante una vacanza con la sua famiglia.

Il pozzo, poco segnalato e recentemente scavato, divenne la prigione del piccolo, che non riuscì a liberarsi nonostante i disperati tentativi di salvataggio.

La mobilitazione nazionale e i tentativi di salvataggio

La notizia dell’incidente si diffuse rapidamente, catalizzando l’attenzione dei media nazionali che seguirono l’evento in diretta televisiva, una novità per l’epoca. La popolazione italiana rimase incollata ai teleschermi per tre giorni, seguendo con ansia crescente ogni sviluppo. Diverse squadre di soccorso, incluse forze di polizia, vigili del fuoco e volontari, lavorarono incessantemente per cercare di salvare Alfredino. Anche il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si recò sul posto, dimostrando la solidarietà e l’impegno dello Stato nei confronti della tragedia. Pertini parlò al bambino attraverso un microfono e rimase a Vermicino tutta la notte, sperando in un lieto fine.

Gli errori

Nonostante gli sforzi eroici, i tentativi di recupero furono ostacolati da una serie di complicazioni tecniche e errori umani. I soccorritori tentarono di raggiungere Alfredino con un tunnel parallelo e varie attrezzature, ma ogni tentativo si concluse senza successo. La tragica fine del bambino, che rimase intrappolato nel pozzo fino alla sua morte, evidenziò la necessità di una maggiore preparazione e coordinamento nelle operazioni di soccorso.

La nascita della Protezione Civile

La vasta eco mediatica e l’impatto emotivo della vicenda di Alfredino portarono a una profonda riflessione sulle politiche di sicurezza nazionali. In risposta, l’Italia istituì la Protezione Civile, un organismo dedicato alla gestione delle emergenze e delle calamità. La nuova agenzia aveva il compito di coordinare le risorse statali in situazioni di emergenza, garantendo un intervento rapido ed efficace, in modo da prevenire tragedie simili in futuro.

Stasera e domani su Rai 1 andrà in onda: “Alfredino, una storia italiana”