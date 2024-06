Bark Air rivoluziona il viaggio aereo per i cani con un servizio di lusso senza precedenti

0 Condivisioni acebook Twitter

La compagnia aerea Bark Air ha introdotto un servizio esclusivo che permette ai cani di viaggiare in cabina accanto ai loro padroni.

L’innovazione principale risiede nel fatto che i cani non saranno più relegati in gabbie nella stiva, ma potranno godere di confortevoli sedili vicino ai loro proprietari. Bark Air offre anche altre comodità come bevande dissetanti e snack calmanti, in aggiunta a cuffie antirumore e giubbotti rilassanti per aiutare i cani a gestire la pressurizzazione della cabina.

Servizi e caratteristiche di Bark Air

Prima del volo, sono disponibili aree dedicate dove i cani possono fare i loro bisogni. Durante il volo, oltre ai già menzionati snack e bevande, feromoni rilassanti aiutano a mantenere i cani tranquilli. È importante notare che, sebbene i cani possano muoversi liberamente durante il volo, devono essere tenuti al guinzaglio durante il decollo, l’atterraggio e in caso di turbolenze. Il personale di bordo è sempre disponibile per interagire e giocare con i passeggeri a quattro zampe. I padroni possono portare fino a 22 kg di bagaglio e una borsa, e il check-in richiede solo 45 minuti prima della partenza.

Costi e destinazioni

Viaggiare con Bark Air non è economico: un biglietto di sola andata varia tra i 6.000 e gli 8.000 dollari, a seconda della destinazione. Le rotte disponibili partono da New York verso Los Angeles, Londra e Parigi, e ogni jet può ospitare fino a dieci cani, ciascuno accompagnato da un umano. Sono disponibili biglietti aggiuntivi per altri membri della famiglia che desiderano viaggiare insieme. È necessario che il cane sia vaccinato e dotato di microchip regolamentare per poter viaggiare. Inoltre, il team di Bark Air si impegna a contattare ogni proprietario per discutere le specificità relative alla taglia del cane, eventuali allergie e preferenze di socializzazione.