Ciclista 34enne viene investito e muore, il conducente dell’auto abbandona il mezzo e fugge  

Un grave incidente stradale si è verificato sabato sera a Milano, precisamente in via Camaldoli, dove un ciclista di 34 anni è stato investito mortalmente.

Il conducente dell’auto, dopo l’impatto, ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi. L’auto non risultava intestata al fuggitivo, rendendo più complicate le indagini della polizia.

Soccorsi e conseguenze

Il ciclista, investito da dietro mentre percorreva il tragitto da San Donato a via Rilke, è stato immediatamente soccorso dai team di Areu e trasportato all’ospedale Niguarda in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi del personale medico, l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine, avvisate dell’accaduto, hanno lanciato una caccia all’uomo per trovare il responsabile dell’incidente. Gli agenti del Radiomobile stanno lavorando per tracciare il conducente che, dopo aver causato una tragedia, ha deciso di non assumersi le responsabilità del suo gesto. “La macchina non sarebbe intestata al pirata della strada,” hanno riferito, complicando il lavoro degli investigatori.