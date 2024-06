“Reazione a Catena”, Gli Amici di Amici trionfano a nonostante un errore imbarazzante su Napoleone

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante la puntata di ieri di “Reazione a Catena”, il team delle Gianduja è stato eliminato dopo una sfida serrata contro la nuova squadra degli Amici di Amici, composta da Sebastiano, Antonio e Lorenzo.

Nonostante la sconfitta, le Gianduja hanno attirato l’attenzione per un curioso errore riguardante Napoleone Bonaparte che ha rapidamente fatto il giro dei social media.

Errore storico sotto i riflettori

Il momento più discusso della serata è stato quando è stata posta la parola chiave “Waterloo” e nessuna delle Gianduja

è stata in grado di associarla alla storica sconfitta di Napoleone. Il conduttore Pino Insegno, visibilmente sorpreso dalla lacuna, ha ironizzato sulla situazione con una battuta: “Dove è stato sconfitto Napoleone?” seguita da un imbarazzante silenzio. Pino ha poi scherzato: “Te lo ricordi, ti giustifichi? Domani vieni accompagnata dai genitori. Dove stato sconfitto? A Waterloo! Lo so pure io”.

Vittoria nonostante gli intoppi

Nonostante l’errore, la serata si è conclusa con una vittoria per gli Amici di Amici, che hanno portato a casa un montepremi finale di 6.375 euro in gettoni d’oro. Il gruppo di Ascoli Piceno ha impressionato il pubblico e il conduttore per il loro affiatamento e competenza nel gioco dell’Intesa Vincente, concludendo la sfida con la parola “sporgente”, che si è rivelata la chiave per il loro successo finale.