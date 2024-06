40enne e 31enne a bordo dello scooter, si schiantano contro un cartello stradale, trasportati in codice rosso, muoiono in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 10 giugno nella periferia ovest di Milano, causando la morte di un uomo di 40 anni e una donna di 31 anni. I due viaggiavano su uno scooter quando hanno perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un cartello stradale.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00 su via Novara, all’incrocio con via Lucio Cornelio Silla, nel quartiere Figino. La coppia era a bordo di uno scooter Kymco 125 e, per cause ancora da determinare, ha impattato violentemente contro un segnale stradale posizionato sullo spartitraffico. La dinamica suggerisce che una distrazione o l’eccessiva velocità potrebbero aver giocato un ruolo critico nello schianto.

Intervento dei soccorsi e conseguenze

Sul posto sono intervenuti immediatamente quattro mezzi del 118 in codice rosso. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, entrambi i passeggeri sono stati trasportati in condizioni critiche agli ospedali San Carlo e San Raffaele, dove sono deceduti poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini in corso

La polizia locale ha effettuato i rilievi dell’incidente e ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica esatta degli eventi. Non risultano altri veicoli coinvolti, il che porta gli investigatori a considerare un momento di distrazione o l’elevata velocità come possibili cause. Le telecamere di sicurezza installate nella zona potrebbero fornire ulteriori dettagli utili per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo fatale incidente.