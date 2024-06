Incidente all’alba, ragazzo perde il controllo della moto e si schianta contro due auto parcheggiate, Diego muore a soli 18 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Giovane Senigalliese Perde la Vita in Incidente in Scooter: La Comunità Sotto Choc

Il tragico incidente

Diego Mencaroni, un giovane di 18 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore della mattina di sabato 8 giugno. Il ragazzo, residente a Senigallia in località Cesano, stava percorrendo il lungomare del comune anconetano a bordo del suo scooter quando, intorno alle 5.00, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro due auto parcheggiate. Un suo amico, che viaggiava poco più avanti, non si è accorto dell’incidente. Non vedendo rincasare Diego, il padre è uscito a cercarlo, ma senza successo. La chiamata dall’ospedale è arrivata poco dopo: Diego era stato trovato da un passante che ha subito chiamato il 118. Trasportato d’urgenza in ambulanza, il giovane ha lottato tra la vita e la morte per due giorni, ma purtroppo il suo cuore si è fermato ieri. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo le indagini della polizia stradale, l’incidente è stato autonomo. Diego indossava il casco integrale al momento dell’impatto, ma l’urto è stato troppo violento. I rilievi hanno confermato che non c’erano altri veicoli coinvolti direttamente nell’incidente. Diego stava tornando a casa quando è avvenuto lo schianto, lasciando tutta Senigallia in uno stato di shock e dolore. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia Mencaroni, offrendo supporto e solidarietà in questo momento difficile.

Il cordoglio della comunità

L’istituto “Corinaldesi Padovano”, frequentato da Diego, ha espresso il proprio dolore su Facebook: “Ci sono accadimenti che solo il silenzio sa raccontare.

La comunità scolastica dell’IIS Corinaldesi Padovano è stata colpita da un gravissimo lutto, per la prematura scomparsa di un nostro alunno, figlio di una nostra docente. Un dolore profondo e non giustificabile, che colpisce tutti noi. Ci stringiamo in rispettoso silenzio e con un sentimento di vicinanza alla famiglia, ai compagni di classe e quanti hanno stretto con lui legami di amicizia e affetto”. Anche la Vigor Senigallia, la principale squadra di calcio del comune, di cui Diego era un grande tifoso, ha condiviso un messaggio di cordoglio:

“Una di quelle notizie che nessuno vorrebbe o dovrebbe mai ricevere. Diego Mencaroni non ce l’ha fatta. Il giovane studente di appena 18 anni, tifoso della Vigor, è deceduto questa mattina a seguito di un brutto incidente in scooter avvenuto sabato mattina. Ha lottato Diego, ma non è bastato. Una tragedia immane, che lascia senza fiato, di fronte alla quale ci sentiamo solamente di esprimere sentite condoglianze ai familiari e a tutti i suoi amici. Riposa in pace Diego”.

I funerali di Diego saranno celebrati probabilmente domani nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Cesanella, la località dove Diego era cresciuto e abitava con la sua famiglia. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a un giovane amato e rispettato da tutti.