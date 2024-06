Si chiama Andrea Paltrinieri il 48 enne che ha ucciso la moglie e ne ha portato il corpo in caserma, ecco chi è

0 Condivisioni acebook Twitter

A Modena, un drammatico episodio di omicidio segna la fine di una relazione travagliata. Andrea Paltrinieri è stato arrestato per aver ucciso la moglie, portando il corpo in caserma.

La relazione tra Andrea Paltrinieri e la sua moglie, una donna di origini russe, era crivellata da persistenti conflitti e tensioni. La coppia, residente a Modena, si trovava in mezzo a una disputa legale riguardante l’affidamento dei figli. La battaglia si era spostata anche davanti all’autorità giudiziaria di Innsbruck, dove a maggio era stata presa una decisione a favore della donna per l’affidamento prevalente dei bambini. Nonostante ciò, Paltrinieri aveva cercato di contestare questa decisione, portando il caso al tribunale civile di Modena per una separazione giudiziale con addebito verso la moglie.

L’atroce scoperta

La tragedia è stata scoperta quando Paltrinieri si è presentato alla caserma dei carabinieri di Modena, con il corpo senza vita della moglie nascosto nel bagagliaio del suo furgone. I carabinieri hanno trovato la vittima in posizione fetale, soffocata con una cintura e un sacchetto di plastica nero legato al collo con un filo elettrico. “Il primo esame medico legale ha rivelato che la donna era stata soffocata con una cintura,” hanno affermato i carabinieri.

Le indagini in corso

Dopo l’arresto, Paltrinieri è stato trasferito nella casa circondariale di Modena, dove rimane in attesa di ulteriori indagini. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e comprendere le motivazioni dietro il gesto estremo. È in corso un’analisi dettagliata delle prove raccolte e degli eventi che hanno preceduto l’omicidio, compresi eventuali segnali premonitori di violenza. Gli accertamenti includeranno interrogatori e esami delle prove raccolte nei prossimi giorni.