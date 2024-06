Si tuffa in mare durate una festa con amici e non riemerge più, disperso ragazzo di 20 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

A Trieste, un giovane di 20 anni risulta disperso dopo essersi tuffato in mare durante una festa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, nei pressi del molo IV dello scalo giuliano. Una ragazza, amica del giovane e testimone dell’evento, ha prontamente allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, insieme al nucleo sommozzatori e alla Capitaneria di Porto, sono attualmente impegnati nelle ricerche.

Dettagli sull’accaduto

Secondo le informazioni fornite dalla ragazza, il gruppo di giovani, composto prevalentemente da ragazzi di origini straniere, si trovava in una zona abbandonata del Porto Vecchio per festeggiare. La testimonianza suggerisce che il gruppo era in stato di alterazione alcolica al momento dell’incidente. Il giovane, in un gesto di bravata, si è lanciato in mare e non è più riemerso. Gli altri membri del gruppo, in preda al panico, hanno abbandonato il luogo, mentre la ragazza rimasta ha chiamato i soccorsi.

Ostacoli nelle operazioni di ricerca

Le condizioni meteorologiche avverse stanno complicando le operazioni di ricerca del disperso. La ragazza, visibilmente scossa dall’incidente, è stata trasportata all’ospedale di Cattinara per accertamenti medici. Le autorità continuano a lavorare intensamente, sperando di localizzare il giovane il prima possibile.