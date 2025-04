Travolta da un masso alle cascate di Kauai: muore la giovane chef Gianna Buzzetta

Durante un’escursione sull’isola di Kauai, la ventiseienne è stata colpita da una roccia caduta da una parete. Inutile il trasporto in ospedale.

L’incidente durante un’escursione

KAUAI – Stava vivendo quello che aveva definito “il giorno più bello della sua vita” Gianna Buzzetta, 26 anni, quando un masso improvvisamente staccatosi da una parete l’ha colpita in pieno, spezzando tragicamente la sua giovane vita. L’incidente si è verificato il 23 marzo, durante un’escursione alle cascate Makaleha, sull’isola hawaiana di Kauai, dove la giovane chef si trovava in compagnia del fidanzato Quinton.

La coppia stava percorrendo un sentiero panoramico immerso nella natura quando un rumore improvviso ha attirato la loro attenzione. “Hanno sentito un rumore davvero forte. Hanno alzato lo sguardo, ma non riuscivano a capire da dove provenisse. Nel giro di un secondo, è successo…”, ha raccontato il padre della ragazza a un giornale locale. La roccia si è staccata da un’altezza considerevole, travolgendo Gianna.

Il soccorso e il decesso in ospedale

A causa della posizione isolata, nella zona non era disponibile segnale telefonico. Quinton ha dovuto lasciare il luogo dell’incidente per cercare aiuto. I primi soccorritori del Kauai Fire Department, giunti sul posto, hanno trovato Buzzetta incosciente, con gravi difficoltà respiratorie e una vistosa emorragia cranica. È stata trasportata in elicottero in una struttura sanitaria dell’isola, dove però è morta poco dopo il ricovero.

Il ricordo di colleghi e familiari

La chef era considerata una promessa nel mondo dell’alta cucina: lavorava nel prestigioso ristorante stellato Jeune et Jolie di Carlsbad, in California, dove ricopriva il ruolo di pasticcera. Il fondatore e proprietario del locale, John Resnick, ha descritto Gianna come “super creativa, super talentuosa, incredibilmente laboriosa. Umile, sicura di sé… Tutto il nostro team amava lavorare con lei”.

La giovane aveva confidato ai genitori e al fidanzato la sua felicità per l’escursione e per il momento di vita che stava attraversando. “Quel giorno aveva detto al suo fidanzato che aveva realizzato i suoi sogni”, ha raccontato la madre, evidenziando il dolore di una famiglia che si preparava a festeggiare il fidanzamento della figlia.

Una cena in memoria

Il ristorante Jeune et Jolie ha comunicato l’intenzione di organizzare una cena speciale per raccogliere fondi a sostegno della famiglia Buzzetta. “Gianna era la nostra ex pasticcera e nostra amica. Ha portato tanta gioia, intensità, passione e amore a questo ristorante e al nostro team”, si legge in una nota ufficiale. “La sua improvvisa perdita ci ha lasciato tutti con il cuore spezzato. Faremo ciò che sappiamo fare meglio per onorarla”.