Travolta e uccisa da un’auto, nonna salva la nipotina di 8 anni facendo scudo con il suo corpo

Nonna muore proteggendo la nipotina: tragico incidente a Roma

Eroica protezione di una nonna

Anna Maria Zuppello ha sacrificato la sua vita nel tentativo di proteggere la nipotina di otto anni da un’auto in corsa. L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì 7 giugno a Roma, in zona Bravetta, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali davanti a un supermercato. Purtroppo, l’ottantaduenne non è riuscita a sopravvivere nonostante i tentativi dei medici dell’ospedale San Camillo. La piccola, invece, è ricoverata in condizioni serie all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’incidente sulle strisce pedonali

Il tragico evento ha avuto luogo in via Silvestri, vicino a piazza Biagio Pace. Anna Maria Zuppello e la nipotina stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state investite da una Volkswagen Tiguan. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma sembra che l’auto le abbia travolte con violenza, causando gravi ferite a entrambe. I residenti della zona hanno sottolineato che non è la prima volta che le auto procedono a velocità elevata lungo quel tratto di strada, nonostante la presenza di strisce pedonali, che però risultano sbiadite e poco visibili.

Indagine sull’automobilista

Alla guida dell’auto c’era una donna di sessantaquattro anni, che si è fermata immediatamente per prestare soccorso. La conducente è ora indagata per omicidio stradale e lesioni stradali, e sarà sottoposta ai test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue. Le forze dell’ordine stanno anche esaminando l’ipotesi dell’alta velocità come possibile causa dell’incidente. Questo tragico evento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e manutenzione delle strisce pedonali per prevenire futuri incidenti.