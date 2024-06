Chiara Ferragni ha un nuovo flirt, sempre più vicina a Tony Effe ex di Taylor Mega

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni e Tony Effe: pettegolezzi su un nuovo flirt?

La Cena a Milano

La celebre imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata avvistata a cena con il rapper Tony Effe (nome reale Nicolò Rapisarda), alimentando le voci su un possibile flirt tra i due. La cena si è svolta in un ristorante nel centro di Milano, e tra gli invitati c’erano familiari e amici stretti di Chiara, come Chiara Biasi, Giorgia Tordini, Gilda Ambrosio, Vincenzo Sabatino e il marito Domenico Iovine. La presenza di Tony Effe ha attirato l’attenzione, dato che recentemente erano già emersi alcuni indizi che suggerivano una crescente vicinanza tra lui e Chiara, come scambi di like su Instagram e selfie con la stessa maglia a righe. Inoltre, una IG story di Chiara con una canzone di Tony Effe in sottofondo aveva ulteriormente alimentato i pettegolezzi.

La Reazione di Taylor Mega

La situazione ha preso una piega interessante quando Taylor Mega, ex storica di Tony Effe, ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni. In una delle sue recenti IG stories, Taylor ha scritto “Sentiti ridicola” su uno sfondo nero, che molti hanno interpretato come una risposta ironica al famoso motto di Chiara “Pensati libera”, esibito sulla stola durante il Festival di Sanremo. Questo commento ha ulteriormente alimentato le speculazioni su un possibile flirt tra Chiara e Tony Effe, generando un vortice di discussioni sui social media e tra i fan.

Tony Effe e il Rifiuto della Collaborazione con Fedez

Un altro elemento interessante nella dinamica tra Chiara Ferragni e Tony Effe è il rapporto tra il rapper e Fedez, marito di Chiara. Durante un’intervista a Radio 105, Tony Effe, ospite insieme a Gaia (con cui ha collaborato nella canzone “Sesso e Samba”), ha rivelato di aver rifiutato una collaborazione musicale con Fedez. “Lui ci ha provato con me. Ma io avevo il pezzo con Gaia e quindi non l’ho fatto,” ha dichiarato Tony Effe. Questa confessione ha scatenato una risposta da parte di Fedez, che ha negato di aver mai implorato Tony Effe per una collaborazione. Questo scambio ha aggiunto ulteriore pepe alla situazione, rendendo ancora più intriganti le speculazioni sul possibile flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe.