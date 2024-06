Scontro frontale tra un’auto e una moto, muore sul colpo il pugliese  Roberto Ferrazzano, aveva 44 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale a Pesaro: Roberto Ferrazzano perde la vita

Un tragico incidente sulla strada Montefeltro

Roberto Ferrazzano, tappezziere nato a Foggia e residente a Vallefoglia, avrebbe compiuto 45 anni il 24 giugno. È rimasto vittima di un terribile incidente stradale nella notte di venerdì 7 giugno, sulla strada Montefeltro a Pesaro in direzione Urbino. La notizia è stata riportata dal Corriere Adriatico, che ha descritto come Ferrazzano, a bordo della sua moto, si sia scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nella direzione opposta. Nonostante l’intervento immediato degli uomini del 118, per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Il ricordo della nipote

La notizia della morte di Roberto Ferrazzano ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari. La nipote ha voluto dedicargli un messaggio di addio, ricordando l’amore e il supporto che lo zio le ha sempre dato. “Zio vola più in alto che puoi lontano da questo mondo che non ti meritava. Come dicevi: tre baci. Ciao zio ti vorrò sempre bene, non ti scorderò mai per avermi aiutata nei momenti del bisogno. Ci sei stato sempre e dicevi sempre che se avevo bisogno tu c’eri. Una persona d’oro che nel bene o nel male hai avuto un cuore, cosa che non tutti hanno. Mi dispiace che non ho potuto darti l’ultimo saluto non ti scorderò mai”, ha scritto, sottolineando il legame speciale che li univa e la generosità d’animo di Roberto.

L’intervento dei soccorritori

Gli uomini del 118 sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente e hanno tentato disperatamente di rianimare Roberto Ferrazzano, ma purtroppo tutti i loro sforzi si sono rivelati vani. Il terribile impatto non gli ha lasciato scampo, provocandone la morte immediata. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato allo scontro fatale. La comunità di Vallefoglia è in lutto per la perdita di un cittadino benvoluto, e il pensiero va ai familiari e agli amici che ora devono affrontare il dolore di questa tragica scomparsa.