Dimessa dall’ospedale da un medico poco esperto, bambina di due anni muore per arresto cardiaco

La piccola Selina, una bambina di soli 2 anni affetta dalla sindrome di Down, è tragicamente deceduta a causa di una sepsi soltanto due giorni dopo essere stata dimessa.

La decisione di dimetterla è stata presa da un medico relativamente inesperto dell’ospedale Broomfield Hospital di Chelmsford, nel Regno Unito, in un momento in cui i medici più anziani e specializzati erano tutti occupati. Selina era stata ricoverata in ospedale con febbre alta, eruzioni cutanee e segni di irritabilità.

Peggioramento rapido e morte

Nonostante fosse stata mandata a casa, le condizioni di Selina sono rapidamente peggiorate, tanto che è stata necessaria una nuova corsa in ospedale, questa volta in ambulanza. Subito dopo il suo arrivo, la bambina ha subito un arresto cardiaco e, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta il mattino seguente.

Ricerca di risposte e giustizia

Il Mid and South Essex NHS Hospital Trust ha dichiarato che risponderà completamente alle domande sollevate dal rapporto del medico legale, il quale ha citato la scarsità di personale come possibile fattore contributivo alla morte di Selina. Stephen Simblet, assistente coroner dell’Essex, ha sottolineato la necessità di un esame dettagliato delle circostanze che hanno portato alla morte della bambina, promettendo una risposta definitiva entro 56 giorni.