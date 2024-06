Puglia, marito e moglie vanno al concerto di Ultimo e lasciano a casa il loro piccolo bambino, fanno un incidente, lui muore lei è gravissima, oggi i funerali

0 Condivisioni acebook Twitter

Vincenzo De Nittis e la sua compagna Sara, entrambi grandi fan del cantante Ultimo, hanno subito un grave incidente stradale mentre tornavano a casa da un concerto a Napoli.

Vincenzo, 35 anni, non è sopravvissuto all’impatto, mentre Sara, 34 anni, è stata urgentemente trasportata in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stata operata per le gravi ferite. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 38 tra Apricena e San Nazario. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Commozione e cordoglio della comunità

Il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, ha espresso profondo dolore per la perdita di Vincenzo, molto conosciuto e stimato nella comunità, e ha proclamato il lutto cittadino. I funerali si terranno oggi alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova. La comunità è sconvolta e si unisce nel dolore e nel sostegno alla famiglia di Vincenzo, augurando a Sara una pronta guarigione. Le parole del sindaco riflettono la solidarietà e il supporto di tutta la città in questo momento di lutto.

Sostegno della comunità fan di Ultimo

La comunità dei fan di Niccolò Moriconi, noto come Ultimo, è particolarmente attiva sui social media, dove organizza supporto per coloro che seguono il cantante fuori regione. A seguito dell’incidente, i fan hanno richiesto a Ultimo di esprimere il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Vincenzo e di supportare Sara nel suo percorso di guarigione. Questo gesto dimostra quanto sia forte il legame tra l’artista e i suoi fan, e come in momenti di tragedia, la musica possa unire e fornire conforto.