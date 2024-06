Chiara Ferragni, l’amica vip: “Fedez l’ha lasciata nel momento più difficile per lei”

0 Condivisioni acebook Twitter

Rosy Chin, ex concorrente del Grande Fratello e ristoratrice a Milano, ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Chiara Ferragni durante il difficile periodo della sua separazione da Fedez.

Le due donne hanno sviluppato una profonda amicizia, consolidata nel tempo grazie agli incontri frequenti nel ristorante di Chin, dove Chiara e Fedez avevano un tavolo sempre riservato. Questa vicinanza ha permesso a Chin di osservare da vicino gli sviluppi nella vita privata di Ferragni, portandola a prendere una posizione ferma e solidale nei confronti dell’amica.

Critiche a Fedez

Durante un’intervista nel programma radiofonico “Turchesando”, Chin ha discusso apertamente della situazione, criticando Fedez per aver velocemente pubblicizzato la sua nuova relazione con la modella ventenne Garance Authiè. Secondo Chin, l’artista avrebbe dovuto mostrare più tatto e rispetto nei confronti di Ferragni, soprattutto considerando la natura pubblica delle loro vite e l’impatto emotivo che tali azioni possono avere. Chin ha sottolineato quanto sia inopportuno per Fedez “sbattere in faccia” una nuova relazione in un momento tanto delicato, descrivendo tale comportamento come un abbandono nei confronti di Chiara nel suo momento di maggior bisogno. Queste le sue parole: “Sento Chiara perché le sono molto amica, molto vicina. Fedez ancora non l’ho sentito. Chiara è una patatona”. E poi ha aggiunto: “Fedez avrebbe potuto aspettare invece di sbatterle in faccia la nuova fidanzata, l’ha abbandonata nel momento peggiore”.

Empatia e supporto

Chin, parlando sia come amica che come donna e madre, ha condiviso la sua empatia per la situazione di Ferragni, riconoscendo il dolore e la difficoltà che comporta affrontare una separazione tanto scrutata pubblicamente.