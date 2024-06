Arriva il “treno arcobaleno”, un simbolo di inclusività per il Gay Pride 2024

0 Condivisioni acebook Twitter

I pendolari della Metro A di Roma hanno avuto una piacevole sorpresa: il debutto del “treno arcobaleno”, decorato con i colori della bandiera Pride progress.

L’ATAC, l’azienda dei trasporti della città, ha allestito questo treno speciale per celebrare la settimana del Gay Pride, continuando una tradizione di sostegno ai valori dell’inclusione. Questa iniziativa non è una novità per l’ATAC, che ha già realizzato iniziative simili in passato, ma quest’anno ha riscosso particolare attenzione e approvazione, come dimostrano le oltre 100.000 visualizzazioni raggiunte in poche ore dal video promozionale pubblicato sui canali social dell’azienda.

Un evento virale e l’entusiasmo della comunità

Il video del treno, creato in collaborazione con kirweb, è diventato subito virale, simbolo dell’entusiasmo con cui questa iniziativa è stata accolta dalla comunità. Il treno arcobaleno rimarrà in funzione per tutta l’estate, offrendo ai viaggiatori un promemoria colorato e gioioso dell’importanza della diversità e dell’accettazione. Questo treno non è solo un mezzo di trasporto, ma una dichiarazione pubblica e vivace dell’impegno della città verso l’accettazione e il rispetto di tutte le identità.

Preparativi per il Gay Pride 2024

Il Gay Pride di Roma del 2024, che si terrà il 15 giugno, vedrà un corteo che partirà da piazza della Repubblica per concludersi in viale delle Terme di Caracalla. Il percorso, che attraverserà luoghi iconici della capitale, come via Cavour e piazza del Colosseo, sarà accompagnato da deviazioni stradali e modifiche temporanee al traffico e alle linee del trasporto pubblico.