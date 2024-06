Allarme bomba su treno alta velocità diretto a Milano, passeggeri evacuati

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave allarme bomba ha interrotto oggi il normale svolgimento dei servizi ferroviari alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze.

Una segnalazione anonima ricevuta via email alle Ferrovie dello Stato ha indicato la presenza di un possibile ordigno a bordo di un convoglio Frecciarossa diretto a Milano. Di conseguenza, i binari vicini sono stati bloccati e i passeggeri, dopo essere stati fatti scendere dal treno, hanno dovuto lasciare la stazione con i propri bagagli.

Intervento delle forze dell’ordine

Per garantire la sicurezza, sono immediatamente intervenute sul posto le squadre artificiere assieme alla Polizia ferroviaria e alle unità cinofile. Questi team specializzati stanno effettuando scrupolosi controlli all’interno e nelle immediate vicinanze del treno per accertare la presenza dell’eventuale bomba. La situazione ha causato notevoli disagi nella circolazione dei treni, con ritardi e modifiche agli itinerari usuali, incluso il rerouting dei treni ad alta velocità verso le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte.

Ripresa graduale e impatto sui viaggiatori

Nonostante l’allarme, le operazioni sono proseguite con cautela e, a partire dalle 17:15, la circolazione ferroviaria è iniziata a normalizzarsi. I treni in partenza e in arrivo stanno tuttavia subendo ritardi: il Frecciarossa 9540 da Napoli Centrale a Milano Centrale, ad esempio, è rimasto fermo a Santa Maria Novella per quasi un’ora.