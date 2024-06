Papa Francesco ancora una volta diretto: “Conosco molti seminaristi e sacerdoti con tendenze omosessuali”

0 Condivisioni acebook Twitter

Papa Francesco discute apertamente di sacerdoti con tendenze omosessuali in un nuovo dialogo con Padre James Martin.

In un contesto di recenti controversie relative a dichiarazioni passate, Papa Francesco ha aperto nuovamente il dibattito sull’omosessualità all’interno della Chiesa. Questa volta, ha avuto un incontro significativo con Padre James Martin, un gesuita statunitense noto per il suo supporto alla comunità LGBT, presso la Casa Santa Marta in Vaticano.

Dichiarazioni di Papa Francesco

Durante la conversazione, che Padre Martin ha poi condiviso sulla sua pagina Facebook, il Pontefice ha rivelato di aver incontrato molti seminaristi e sacerdoti con tendenze omosessuali, lodandone la bontà e la santità. Ha inoltre ribadito il suo supporto al ministero di Padre Martin con la comunità LGBTQ, confermando la sua apertura e amore per questo gruppo. Questa comunicazione arriva in un momento particolarmente delicato, data la necessità di chiarire le sue precedenti osservazioni su questo argomento, per le quali si era già scusato, precisando di non aver mai voluto usare termini offensivi o esprimere posizioni omofobe.

Contesto e impatto delle dichiarazioni

Queste dichiarazioni di Papa Francesco segnano un ulteriore sviluppo nel suo approccio ai temi LGBT all’interno della Chiesa, dimostrando una volontà di inclusione e comprensione sempre più aperta. Questo incontro rafforza anche il ruolo di mediazione e dialogo che Padre Martin ha assunto negli anni, promuovendo una maggiore accettazione e integrazione delle persone LGBTQ nella vita della Chiesa.