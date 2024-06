Borgo Egnazia, arrivato il presidente Zelensky, caloroso abbraccio con la premier Meloni

0 Condivisioni acebook Twitter

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Borgo Egnazia per il vertice del G7, accolto calorosamente dalla premier Giorgia Meloni.

Accoglienza di Zelensky al G7 a Borgo Egnazia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto con una stretta di mano e un abbraccio dalla premier Giorgia Meloni all’arrivo a Borgo Egnazia per partecipare al vertice del G7. Questo evento, di grande importanza internazionale, vede la partecipazione dei leader mondiali che si riuniscono per discutere le questioni globali più urgenti, inclusa la situazione in Ucraina. Zelensky, vestito con la sua caratteristica ‘divisa’ militare verde, ha immediatamente catturato l’attenzione dei presenti con la sua determinazione e presenza.

Sessione dedicata all'Ucraina e incontri tra i leader

La sessione del G7 dedicata all’Ucraina ha visto la partecipazione attiva di Volodymyr Zelensky. Dopo l’accoglienza di Giorgia Meloni, Zelensky è entrato nella sala dei lavori, salutato dai leader mondiali tra cui Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Rishi Sunak e Fumio Kishida, tutti in tenuta informale. L’ultimo ad arrivare è stato il presidente americano Joe Biden, che Zelensky ha salutato calorosamente. La presenza di Zelensky ha aggiunto un’importante dimensione al vertice, sottolineando l’urgenza e la gravità della situazione in Ucraina.

Accordo bilaterale e conferenza stampa congiunta

Nel corso del vertice, Volodymyr Zelensky e Joe Biden hanno previsto di firmare un accordo bilaterale sulla sicurezza, a testimonianza del continuo sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. Questo accordo sarà seguito da una conferenza stampa congiunta, durante la quale i due leader discuteranno i dettagli dell’accordo e risponderanno alle domande dei media. La firma dell’accordo e la conferenza stampa congiunta rappresentano un passo significativo nella collaborazione tra i due paesi, evidenziando l’impegno comune per la sicurezza e la stabilità in Ucraina.

