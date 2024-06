Bari, Giuseppe Sibilli è stato riscattato, legato alla società biancorossa fino a giugno 2027

0 Condivisioni acebook Twitter

Il Bari ha completato il riscatto di Giuseppe Sibilli dal Pisa, con un contratto fino a giugno 2027.

Giuseppe Sibilli Riscattato dal Bari

Il Bari ha ufficializzato il riscatto dell’attaccante Giuseppe Sibilli dal Pisa, in un’operazione gestita dal Segretario Generale Antonello Ippedico. Sibilli, miglior marcatore della stagione 2023-2024 con 12 reti e 4 assist, è stato uno dei pochi elementi positivi in un’annata difficile per i biancorossi, che hanno raggiunto la salvezza solo ai play-out. Questo riscatto rappresenta un passo importante per il club, che punta a consolidare la propria rosa in vista delle prossime stagioni.

Rendimento di Sibilli nella Stagione 2023-2024

Giuseppe Sibilli, classe 1996, ha brillato nella stagione appena conclusa, diventando il miglior marcatore del Bari con 12 gol e contribuendo con 4 assist. La sua performance ha permesso alla squadra di mantenere la categoria, nonostante le difficoltà incontrate. L’attaccante è stato un punto di riferimento in attacco, mostrando grande capacità realizzativa e spirito di sacrificio. La sua conferma è un segnale di continuità per il club pugliese, che mira a costruire su questa base per migliorare i risultati nella prossima stagione.

Contratto Triennale fino al 2027

Con il riscatto dal Pisa, Giuseppe Sibilli ha firmato un contratto triennale che lo legherà al Bari fino a giugno 2027. Questo accordo sottolinea la fiducia del club nelle capacità dell’attaccante e il desiderio di costruire un progetto a lungo termine. In attesa di ulteriori sviluppi riguardanti il direttore sportivo e l’allenatore, previsti per la prossima settimana, il rinnovo di Sibilli rappresenta un tassello fondamentale per il futuro della squadra. La dirigenza biancorossa continua a lavorare per rinforzare la rosa e garantire una stagione più tranquilla ai propri tifosi.

