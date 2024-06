Adrian Newey entra nella scuderia di Maranello accettando un’offerta triennale con la Ferrari del valore di 105 milioni di euro

0 Condivisioni acebook Twitter

Adrian Newey ha da poco messo la firma su un lucroso contratto trentennale del valore di 105 milioni di euro con la Ferrari, secondo quanto riferito da fonti giornalistiche britanniche.

Questo accordo segna un punto di svolta importante nella sua carriera, in quanto lascia la Red Bull per unirsi a una delle scuderie più prestigiose del mondo. Nonostante le molteplici offerte ricevute da diverse squadre, l’attrattiva di unirsi alla Ferrari e la possibilità di “vincere con la Ferrari“, come dichiarato dallo stesso Newey, hanno giocato un ruolo decisivo nella sua decisione. “Perché vincere con la Ferrari ha un sapore speciale,” ha affermato.

Negoziazioni e trattative

Il trasferimento non è stato privo di negoziati, data la partecipazione del suo agente Eddie Jordan e l’interesse dimostrato anche dalla Mercedes. Jordan, che gestisce da tempo gli affari di Newey, ha dovuto considerare diverse proposte, tra cui una notevole dalla Mercedes, che sperava di attirare Newey per potenziare il suo team e influenzare così anche Max Verstappen. Tuttavia, l’offerta della Ferrari si è rivelata la più convincente. “La trattativa non sarà stata agevole, ma nemmeno complicatissima,” hanno riferito i media, poiché “Newey voleva la Ferrari“.

Prospettive future a Maranello

Con l’ingresso di Newey, la Ferrari mira a costruire un cosiddetto Dream Team per rilanciarsi nel panorama della Formula 1. Con il sostegno di John Elkann e sotto la guida di Vasseur, la scuderia ha grandi piani per il futuro, che include la possibilità di schierare un team formidabile con piloti del calibro di Hamilton e Leclerc. “Dal 2026, ma forse anche prima, c’è bisogno di un Dream Team,” ha dichiarato Vasseur, indicando Newey come una figura chiave per lo sviluppo di una nuova vettura vincente.