Aurora Ramazzotti: “Voglio condurre il Festival di Sanremo”

Durante un evento a Grado il 11 giugno, l’influencer ha parlato del suo ruolo di madre e dei suoi ambiziosi progetti futuri.

“Diventare madre mi ha cambiato la vita, mi ha fatto rinascere,” confessa Aurora, evidenziando come il figlio Cesare abbia portato una nuova prospettiva nella sua esistenza.

Interazioni sui social e rapporto con il pubblico

Nonostante le critiche e gli attacchi online, Aurora mantiene un atteggiamento positivo e proattivo nei confronti dei suoi follower e del suo ruolo nei social media. “Le critiche sono parte del gioco; provo a essere autentica e spontanea,” dichiara. Questa trasparenza si riflette anche nella sua visione del lavoro con i social, che considera non solo un’opportunità per condividere aspetti della sua vita ma anche un potenziale mezzo per trasmettere messaggi positivi e significativi.

Sogni e aspirazioni: tra condurre e recitare

Aurora non nasconde le sue ambizioni nel campo dell’intrattenimento: condurre il Festival di Sanremo e recitare in un film sono solo alcuni dei suoi sogni: “Mi piacerebbe fare un sacco di cose, viaggiare in posti che non ho ancora visitato, mi piacerebbe condurre Sanremo un domani, mi piacerebbe fare un film, mi piacerebbe fare teatro, mi piacerebbe cantare”. E poi ha anche aggiunto: “ Spero di avere l’opportunità di mostrare chi sono veramente e quello che posso fare,” afferma con fiducia.