Bari, tagliò con la sua auto la strada a una moto provocando la morte del 25enne Gianluca, condannato a 1 anno e quattro mesi

0 Condivisioni acebook Twitter

Alessandro Sassone patteggia la pena per l’incidente mortale di Capurso

Patteggiamento della pena

Alessandro Sassone, 30 anni, ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi con sospensione condizionale per il suo coinvolgimento nell’incidente che ha portato alla morte del 25enne Gianluca De Franciscis. L’incidente, avvenuto il 2 marzo 2023 nella zona industriale di Capurso, ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Casamassima, città natale della vittima. Oltre alla pena detentiva, a Sassone è stata inflitta anche la sospensione della patente di guida per un anno come sanzione amministrativa accessoria.

La dinamica dell’incidente

La ricostruzione dei fatti rivela che Sassone, guidando un’automobile, si stava immettendo sulla strada principale da una viuzza che conduceva a un’azienda. Durante questa manovra, avrebbe tagliato la strada a Gianluca De Franciscis, che sopraggiungeva in moto. L’impatto è stato fatale per il giovane motociclista, il cui decesso ha scosso profondamente la comunità locale. L’incidente ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona industriale di Capurso e ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione alle manovre di immissione sulla viabilità principale.

Le conseguenze per la famiglia

La morte di Gianluca De Franciscis ha lasciato un vuoto enorme nella vita della sua compagna e del loro figlio di soli quattro anni. La giovane famiglia si trova ora a fare i conti con la perdita improvvisa e tragica del loro caro. Gli amici e i parenti di Gianluca si sono stretti intorno alla famiglia, offrendo supporto in questo momento difficile. La sentenza di patteggiamento, sebbene non possa restituire Gianluca ai suoi cari, rappresenta un passo verso la giustizia. La comunità di Casamassima continua a ricordare il giovane scomparso, cercando di trarre insegnamenti da questa tragedia per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.