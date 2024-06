Bari, tangenziale bloccata direzione Brindisi, chilometri di code per incidente altezza uscita Carbonara

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente sulla tangenziale di Bari: traffico bloccato fino all’imbocco con la SS100 direzione Brindisi

Blocco del traffico sulla tangenziale

Stamattina, un incidente ha paralizzato la tangenziale di Bari, causando notevoli disagi agli automobilisti. L’incidente, avvenuto in direzione Brindisi, ha bloccato completamente la circolazione fino all’imbocco con la SS100. Le autorità sono intervenute prontamente sul luogo per gestire la situazione e fornire assistenza ai feriti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.