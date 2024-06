Addio a Leonardo Scarel ginnasta 21enne, va a trovare la nonna al rientro perde il controllo dell’auto e finisce la corsa contro un albero

0 Condivisioni acebook Twitter

Il giovane Leonardo Scarel, di soli 21 anni, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Cervignano, in provincia di Udine.

Il terribile evento si è verificato martedì scorso, mentre Leonardo tornava dalla casa della nonna. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, a causa dell’asfalto bagnato, finendo la sua corsa contro un albero.

Condizioni critiche e agonia

Dopo l’incidente, Leonardo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con codice di massima urgenza. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori e la prontezza dei sanitari, le condizioni di Leonardo si sono rivelate subito molto gravi. Rimasto intubato in rianimazione per due giorni, il giovane ginnasta non ha mostrato miglioramenti, culminando nella triste conferma della sua morte cerebrale e del conseguente decesso giovedì sera.

Un giovane talento spezzato

La morte di Leonardo Scarel lascia un vuoto non solo nella sua famiglia e nella comunità di Terzo di Aquileia, dove viveva, ma anche nel mondo della ginnastica artistica. Leonardo aveva raggiunto notevoli traguardi sportivi in giovane età, dimostrando talento e passione per la sua disciplina.