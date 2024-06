Paolo Bonolis torna a parlare della fine del suo matrimonio con la Bruganelli: “Cosa preferisco”

0 Condivisioni acebook Twitter

Paolo Bonolis durante il podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli ha aperto il suo cuore riguardo la fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli, durato circa 26 anni.

“Preferisco che una cosa finisca piuttosto che diventi bugiarda,” ha dichiarato Bonolis, evidenziando come la sincerità sia fondamentale nelle dinamiche di coppia. Ha sottolineato che la separazione non è stata causata dal suo lavoro, ma piuttosto da cambiamenti personali profondi che meritano rispetto.

Gestire il cambiamento e proteggere la vita privata

Bonolis ha parlato anche di come bilancia la sua esistenza pubblica con quella privata, godendosi momenti con famiglia e amici e mantenendo attività che lo appassionano come il padel e il calcio. Ha rivelato di vedere la fine di una relazione come parte di un naturale processo di evoluzione personale: “Quando qualcosa diventa diversa, lo accetti. Questa cosa l’ho imparata perché è accaduto altre volte, anche in maniera difficile da gestire, come con nostra figlia. Ci sono cose complesse nella vita. È come ti poni tu sulle cose, dobbiamo tutti vivere con la consapevolezza che nella vita ci possono accadere cose bellissime e anche cose spiacevoli. Noi ci accorgiamo solo delle cose che vanno male, la realtà è che la vita è un insieme di cose belle e brutte”.

La TV di ieri e di oggi: un’analisi critica

Sul versante professionale, Bonolis ha espresso il suo punto di vista sull’attuale panorama televisivo, ritenendolo meno innovativo rispetto al passato. Ha critica la tendenza a riproporre format esteri piuttosto che inventare nuovi contenuti. “Oggi si cerca di fare meno cose nuove, è diventato un territorio coloniale,” ha commentato, rimpiangendo gli anni di maggiore creatività. Ha poi condiviso aneddoti sulla sua carriera e sui programmi da lui creati e condotti, come “Avanti un altro,” che considera una “follia degenerata televisiva” totalmente sua.