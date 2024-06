Kate e il ritorno in pubblico dopo sei mesi, “Non sono ancora fuori pericolo”

0 Condivisioni acebook Twitter

La principessa Kate presenzia alla parata di Trooping the Colour nonostante il difficile periodo di chemioterapia

Eleganza e forza in un momento difficile

Come annunciato ieri, la principessa Kate ha partecipato alla parata di Trooping the Colour, un evento clou per celebrare il compleanno ufficiale del 75enne re Carlo III. Questa è stata la sua prima uscita ufficiale dopo l’annuncio del tumore e la necessità di sottoporsi a cicli di chemioterapia. Nonostante il periodo complesso e doloroso che sta attraversando, la principessa del Galles ha mantenuto la sua eleganza e regalità. Prima dell’evento, è stata vista e fotografata a Buckingham Palace mentre attendeva di salire sulla carrozza insieme ai suoi tre figli per partecipare alla parata, che si tiene ogni anno il secondo sabato di giugno. Successivamente, le telecamere l’hanno individuata all’Horse Guards Parade di St. James’s Palace, vestita con un abito bianco lungo fino al ginocchio e un cappello bianco con rifiniture blu, seduta in uno dei balconcini insieme ai suoi tre figli.

Un evento importante per il re e la famiglia reale

Anche per re Carlo III, tornato ai suoi impegni circa un mese fa, l’evento è stato particolarmente significativo. Il monarca ha guidato il corteo in carrozza insieme alla moglie Camilla, mentre in un’altra carrozza si trovavano la principessa Kate e i tre figli. Il principe William ha partecipato alla parata a cavallo, insieme ai fratelli del re, Edoardo e Anna. La presenza della principessa del Galles alla parata nonostante le sue condizioni di salute ha dimostrato la sua dedizione e forza, guadagnandosi l’ammirazione del pubblico.

Le parole di Kate ai sudditi

In un post su Instagram, Kate ha condiviso un messaggio toccante riguardo al suo percorso di cura: “Sto facendo molti progressi, ma come chiunque sottoposto a chemioterapia sa, ci sono giorni belli e giorni brutti. Nei giorni belli, cerco di sfruttare al meglio il mio star bene”. Ha inoltre spiegato che il trattamento continuerà ancora per qualche mese e che è una gioia, nei giorni in cui si sente abbastanza bene, dedicare tempo alle cose e alle persone che le danno energia e positività. Ha espresso il desiderio di partecipare alla parata di compleanno del re e a qualche impegno pubblico durante l’estate, nonostante le incertezze del suo percorso di guarigione. “Sto imparando a essere paziente e a non cedere all’incertezza. Prendo ogni giorno così come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo questo tempo necessario per guarire. Grazie di cuore a tutti per la comprensione e per aver condiviso le vostre storie con me,” ha concluso la principessa Kate, ringraziando i suoi sostenitori per il loro supporto e incoraggiamento.

4o