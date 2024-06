Capri, Chiara Ferragni “assalita” da tanti fans, poi le frasi pungenti contro Fedez

0 Condivisioni acebook Twitter

Voci di crisi e gossip tra Fedez e Chiara Ferragni: nuovi amori e tensioni sui social.

Contrasti sulla salute di Fedez

Mentre circolano voci contrastanti sul presunto ricovero di Fedez in ospedale, con il settimanale Oggi che smentisce la notizia riportando dichiarazioni dello staff del rapper, il gossip intorno a lui e Chiara Ferragni non si placa. Le speculazioni abbondano, con alcuni che sostengono che Fedez stia frequentando Garance Authie, mentre Chiara avrebbe un flirt con un medico ortopedico della Versilia, spiegando i suoi frequenti viaggi in Toscana. L’influencer, secondo le voci, avrebbe messo da parte Tony Effe per questo nuovo interesse.

Guerra sui social e accuse reciproche

In un clima di tensione, alimentato anche dalle questioni legali relative al divorzio e all’affidamento dei figli, nonché alle accuse di truffa (per lei) e rissa (per lui), Fedez e Chiara Ferragni hanno iniziato a farsi la guerra sui social media. Chiara ha condiviso frasi pungenti, lasciato commenti e pubblicato storie che sembrano mirate a provocare l’ex marito. Fedez, dal canto suo, si è mostrato senza remore in compagnia della sua nuova fiamma, pubblicando una canzone, “Sexy Shop”, in cui si riferisce chiaramente alla relazione con Chiara, definendola “tossica”. Questo botta e risposta ha alimentato ulteriormente le chiacchiere intorno alla coppia, prefigurando un divorzio pieno di tensioni, nonostante le dichiarazioni ufficiose di voler evitare conflitti.

Chiara Ferragni a Capri: relax e frecciate

Attualmente, Chiara Ferragni si trova a Capri in compagnia del suo gruppo di amici fidati. Tra cene esclusive e colazioni con vista mare, Chiara non ha perso l’occasione di interagire con i fan e di lanciare nuove frecciate a Fedez. Tra gli amici presenti c’è anche Angelo Tropea, suo amico di lunga data e collaboratore stretto. Tropea, che Chiara affettuosamente chiama “maritino”, è stato pr e marketing manager per il Chiara Ferragni Brand dal 2013 al 2018 e attualmente è il direttore marketing di The Rome Edition. La loro amicizia indissolubile è stata sottolineata in una delle ultime storie di Chiara, in cui si vedono ballare in discoteca con la scritta “Always with my ‘husband’ Angelo Tropea”. Un chiaro messaggio rivolto a Federico, suo vero marito, indicando che con lui il “sempre” non è più un’opzione.