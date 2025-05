Salvini sullo schiaffo a Macron della moglie : “Se i ruoli fossero invertiti, sarebbe scandalo”

Il gesto della Première Dame fa discutere. Salvini e Mosca intervengono. E il video virale accende il dibattito su doppie morali e sessismo.

Un video virale scatena il caso: Brigitte “schiaffeggia” Macron

Le immagini diffuse in rete nelle ultime ore hanno fatto il giro del mondo. Nel filmato, registrato all’arrivo della delegazione francese in Vietnam, si vede il presidente Emmanuel Macron mentre scende dall’aereo presidenziale. Poco prima di imboccare la scaletta, un gesto improvviso lo colpisce in volto. A compierlo, come rivelano pochi secondi dopo le telecamere, è sua moglie, Brigitte Macron.

Nonostante la dinamica non sia del tutto chiara – e probabilmente non lo sarà mai – la scena ha immediatamente generato reazioni, ironie e anche indignazione. I coniugi, dopo l’episodio, hanno proseguito la discesa sorridenti, come se nulla fosse accaduto. Ma ormai le immagini avevano già infiammato i social.

Salvini: “Se fosse stato Macron a colpire la moglie?”

Tra i primi esponenti politici a intervenire sulla vicenda c’è stato il segretario della Lega, Matteo Salvini, che su Facebook ha sollevato una riflessione sull’eventuale inversione dei ruoli. “A prescindere da cosa si possa pensare del presidente Macron mi domando: a parti invertite, se a compiere lo stesso gesto fosse stato lui, cosa sarebbe successo? Ci sarebbero le stesse giustificazioni social e gli stessi sorrisini in tivù?”, ha scritto il leader del Carroccio.

Una domanda provocatoria che ha alimentato un dibattito già acceso, mettendo in discussione la percezione pubblica delle dinamiche uomo-donna nei casi di comportamenti potenzialmente aggressivi.

Mosca irride Macron: “Forse è stata la mano del Cremlino”

Ancora più tagliente e ironico il commento della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha condiviso il video sul proprio canale Telegram. Il suo tono, sarcastico e dissacrante, ha fatto rapidamente il giro della stampa internazionale.

“Cosa sarà questa volta? La First Lady voleva rallegrare il marito accarezzandogli delicatamente la guancia, ma ha calcolato male la sua forza? Gli ha dato un fazzoletto, ma ha mancato il bersaglio?”, ha scritto. Poi la battuta finale: “Il mio suggerimento: forse è stata la mano del Cremlino?”.

Un riferimento beffardo all’abituale accusa rivolta alla Russia di interferenze, stavolta virata in chiave grottesca e surreale.