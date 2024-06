Scontro auto contro due moto, muore giovane centauro di 26 anni, ferito 34 enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente stradale a Roma: un giovane di 26 anni muore su via Cristoforo Colombo mentre la città si prepara al Pride 2024.

Scontro mortale su via Cristoforo Colombo

Questa mattina, su via Cristoforo Colombo a Roma, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di un ragazzo di ventisei anni e il ferimento di un uomo di trentaquattro anni. L’incidente è avvenuto sabato 15 giugno, poco prima delle 4:30 del mattino, mentre la Capitale si preparava per il Pride 2024. Diversi veicoli sono stati coinvolti nello scontro, le cui cause sono ancora oggetto di indagine da parte della polizia locale di Roma Capitale.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via di Acilia, in direzione Ostia. Coinvolti nello scontro erano due moto, una Piaggio Beverly e una Kawasaki Z900, oltre a un’auto Ford Fiesta. L’impatto è stato estremamente violento, con il ventiseienne che viaggiava sulla Kawasaki che è stato sbalzato dalla sella e ha subito un impatto fatale con l’asfalto. Il conducente della seconda moto, un trentaquattrenne, è stato soccorso e trasportato all’ospedale G.B. Grassi di Ostia. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

Intervento delle autorità e gestione del traffico

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, XII Gruppo Monteverde, per effettuare i rilievi di rito e indagare sulla dinamica dell’accaduto. L’automobilista coinvolta, una ventunenne, è stata sottoposta all’alcol test, risultando negativa. Inevitabilmente, l’incidente ha causato disagi alla circolazione, con la chiusura temporanea di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, tra Malafede e Acilia. Anche le pattuglie del X Gruppo Mare e del Gruppo pronto intervento traffico sono state impegnate sul posto per garantire la sicurezza dell’area e gestire la viabilità, cercando di ripristinare la normalità il più rapidamente possibile.