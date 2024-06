Giovane coppia fnisce con un gommone contro gli scoglie, muore 26enne ufficiale della marina

0 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane ufficiale della Marina Militare muore in un incidente con un gommone nelle acque di La Maddalena, Sardegna.

Grave incidente notturno nelle acque di La Maddalena

La notte scorsa, un tragico incidente ha scosso le tranquille acque dell’arcipelago de La Maddalena in Sardegna. Un giovane ufficiale della Marina Militare, Pietro Stipa, di 26 anni, è morto dopo che il gommone su cui stava navigando è finito sugli scogli tra l’Isola Madre e Santo Stefano. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Stipa, originario della provincia di Grosseto, apparteneva al Nucleo Sdai (Sminamento difesa antimezzi insidiosi) con base sull’isola. Sul gommone c’era anche una seconda persona, una ragazza, che fortunatamente è rimasta illesa.

Dinamica dell’incidente e soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani stavano navigando in un tratto di mare caratterizzato da basso fondale tra La Maddalena e Santo Stefano. Per cause ancora da accertare, intorno alle 4 del mattino, il gommone ha urtato violentemente uno scoglio. Stipa è stato sbalzato fuori dal natante, battendo violentemente contro la roccia prima di finire in acqua. La ragazza che era con lui ha prontamente spento il motore del gommone e ha chiamato i soccorsi. La Capitaneria di porto è intervenuta all’alba, recuperando il corpo del giovane e portando in salvo la ragazza, trovata sola e in stato di shock.

Intervento della Guardia costiera e conclusione

Una motovedetta della Guardia costiera, proveniente dal vicino porto di Cala Gavetta, ha raggiunto il luogo dell’incidente, trovando la ragazza in evidente stato di shock. Ci è voluta circa un’ora per ritrovare il corpo di Pietro Stipa, che giaceva in mare. Questo tragico incidente sottolinea l’importanza di navigare con cautela, specialmente in tratti di mare con fondali bassi e insidiosi. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’urto per chiarire tutti i dettagli della dinamica dell’incidente.