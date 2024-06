Le due “Iene”, Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati, lei “E’ stata una bellissima storia”

0 Condivisioni acebook Twitter

La separazione tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis

La fine di una relazione: l’annuncio sui social

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, volti noti del programma Le Iene e amati per i loro video su TikTok, hanno deciso di porre fine alla loro relazione dopo circa cinque anni. È stata Veronica Ruggeri a comunicare la notizia attraverso una Instagram story. Con un messaggio semplice ma sentito, ha dichiarato: “Ciao ragazzi. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio”. Questo annuncio ha confermato le speculazioni dei fan, che da giorni notavano l’assenza di post insieme della coppia. Nicolò De Devitiis, dal canto suo, ha scelto di rimanere in silenzio, condividendo solo un’immagine della statua del dito medio in Piazza Affari a Milano.

Un amore sotto i riflettori

La storia d’amore tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis era iniziata nel 2019, in un momento in cui entrambi erano reduci da relazioni importanti: lui con Eleonora Pedron, lei con Stefano Corti. Fin dai primi rumors, la loro relazione aveva attirato l’attenzione del pubblico, e la coppia non aveva tardato a confermare il loro amore. Nei successivi anni, si sono resi protagonisti di numerosi sketch divertenti e balletti su TikTok, raccogliendo migliaia di visualizzazioni. I loro video, spesso girati durante le registrazioni del programma Le Iene, erano diventati un appuntamento fisso per i fan, che amavano vedere Nicolò riprendere Veronica mentre era intenta a lavorare, creando momenti di ilarità.

Riflessioni sulla separazione

Nonostante la separazione, le parole di Veronica Ruggeri riflettono una grande maturità e rispetto per il tempo trascorso insieme. La decisione, presa diverse settimane fa, non è stata accompagnata da dettagli sui motivi che hanno portato alla rottura, mantenendo così un certo livello di privacy. Questa scelta di comunicare apertamente con i fan, senza entrare nei dettagli, dimostra il rispetto che entrambi nutrono per il loro pubblico. La storia di Veronica e Nicolò è un esempio di come anche le relazioni vissute sotto i riflettori possano concludersi in modo dignitoso e rispettoso.