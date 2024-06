Bari, inseguimento da film su statale 16, ladri abbandonano l’auto rubata e fuggono a piedi

0 Condivisioni acebook Twitter

Fuga rocambolesca sulla statale 16: ladri d’auto in fuga a piedi

Inseguimento e abbandono del veicolo

Nella serata di ieri, nei pressi dello svincolo per Giovinazzo nord, si è verificato un episodio di caos che ha coinvolto automobilisti di passaggio e agenti di polizia. I presunti responsabili del furto di un’Audi RS3 stavano fuggendo sulla statale 16, ma l’intervento tempestivo delle Volanti della polizia li ha costretti ad abbandonare il veicolo e fuggire a piedi. La scena è stata surreale: i ladri correvano tra le auto in movimento, cercando di far perdere le loro tracce, per poi dileguarsi tra le campagne circostanti.

Intervento della polizia e conseguenze sul traffico

La Questura ha confermato che gli agenti sono intervenuti in seguito a un alert ricevuto in sala operativa riguardante il veicolo rubato. L’inseguimento, che si è diretto verso Foggia, si è concluso nei pressi dello svincolo quando le Volanti sono riuscite a raggiungere il mezzo abbandonato. Con l’ausilio della Polizia stradale, è stato assicurato che il veicolo rubato fosse segnalato agli automobilisti di passaggio per evitare ulteriori pericoli. Una foto inviata alla redazione da un lettore mostra come la rocambolesca fuga abbia causato significativi problemi al traffico: i veicoli sono stati prima bloccati e poi fatti circolare su un’unica corsia, creando lunghe code in direzione nord.

Ricerca dei responsabili

Al momento, i responsabili del furto non sono stati ancora individuati. Secondo le testimonianze raccolte, i ladri sarebbero almeno quattro e avrebbero indossato cappucci per nascondere la loro identità. La polizia continua le indagini per risalire ai fuggitivi, che sono riusciti a dileguarsi tra le campagne. La comunità resta in allerta, sperando che i colpevoli vengano presto catturati e assicurati alla giustizia.