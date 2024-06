Scontro tra due auto, per un tentativo di sorpasso, muore sul colpo un uomo di 47 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale alle porte di Terracina: un uomo perde la vita

Dinamica dell’incidente

Un tragico incidente si è verificato ieri notte alle porte di Terracina, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, tutto è iniziato con un tentativo di sorpasso. Una Fiat Punto diretta verso Terracina ha urtato una Fiat Panda, che è carambolata in mezzo alla statale. L’altra auto, invece, ha sbandato violentemente, finendo contro il guard rail a bordo della carreggiata, che è entrato nell’abitacolo, causando una scena di devastazione e morte.

Intervento dei soccorsi

Quando i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte a una scena terribile. Per soccorrere i feriti a bordo della Punto, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere della vettura. Purtroppo, per Leonardo Mieli, 47 anni, non c’era più nulla da fare. L’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. La persona alla guida della Punto è stata trovata in condizioni gravi e immediatamente trasportata in ospedale. Gli occupanti della Panda, sebbene sotto shock, sono riusciti a sopravvivere all’incidente.

Reazioni e indagini

La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. Leonardo Mieli era conosciuto e rispettato nella zona, e la sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Le autorità stanno continuando a indagare per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e agli investigatori di raccogliere tutte le prove necessarie.