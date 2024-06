Marito imprenditore uccide la moglie, conduttrice tv, poi si toglie la vita, l’omicidio in casa alla presenza dei 3 figli. «Lite per dei messaggi»

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia familiare ad Ankara: uomo d’affari uccide la moglie e si suicida

L’omicidio-suicidio

Un affermato uomo d’affari nel settore petrolifero, David Thomas Blyth, 53 anni, ha ucciso sua moglie Victoria Vera Blyth, 40 anni, prima di togliersi la vita. Il tragico evento è avvenuto nella loro casa di famiglia ad Ankara, capitale della Turchia, a seguito di una lite scoppiata per alcuni messaggi trovati sul telefono di Victoria. Al momento dell’omicidio-suicidio, in casa erano presenti anche i tre figli della coppia, di età compresa tra i 4 e i 14 anni. La coppia si era sposata nel 2014, e ora i bambini sono stati affidati ai parenti della madre.

La dinamica della tragedia

Secondo il quotidiano turco Hurriyet, la tragedia sarebbe iniziata a seguito di una discussione sui messaggi trovati dal marito sul telefono di Victoria Vera Blyth. Tuttavia, la polizia sta ancora indagando per raccogliere maggiori dettagli sull’accaduto. La violenza domestica e i femminicidi rappresentano un grave problema sociale, e questo caso ha sconvolto profondamente la comunità locale e internazionale.

Chi era Victoria Vera Blyth

Victoria Vera Blyth era una cantante e comica di origine ceca, divenuta famosa nel 2004 con il suo primo album e una cover di “Hotel California” degli Eagles. Oltre alla sua carriera musicale, Victoria era nota come co-conduttrice del Morning Show su Europe 2 per l’emittente ceca Leoš Mareš. La famiglia si era trasferita in Turchia nel 2019, quando David Blyth aveva iniziato a fare affari in Medio Oriente. La sorella di Victoria, Alexandra, ha pubblicato un sentito omaggio su Instagram, esprimendo il profondo dolore della famiglia, fresca della recente perdita del padre. “È con profonda tristezza e dolore che devo annunciare che la mia amata e bellissima sorella, il sole della nostra vita, ci ha lasciato per sempre”, ha scritto, chiedendo privacy e tempo per il bene dei bambini.

I resti di David Blyth sono stati consegnati alla famiglia per il rimpatrio in Scozia, mentre il corpo di Victoria resta in Turchia, dove verranno probabilmente celebrate le sue esequie. La tragica vicenda ha lasciato un segno indelebile su tutte le persone coinvolte e ha sottolineato la necessità di una maggiore attenzione ai segnali di violenza domestica e alle dinamiche familiari complesse.