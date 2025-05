84enne guida contromano per 17 km in A28: “Non me ne sono accorto, andavo a una manifestazione”

Fermato dopo venti minuti di pericolo in autostrada, ha detto di non essersi accorto di nulla. Patente revocata, auto sequestrata e maxi multa in arrivo.

L’incredibile viaggio contromano: 17 chilometri nella notte

È successo nella notte, intorno alle 3:00, sull’autostrada A28, all’altezza di Portogruaro, in provincia di Venezia. Un’auto ha imboccato la carreggiata nel senso sbagliato, procedendo contromano per ben diciassette chilometri, fino a quando non è stata fermamente bloccata dalla polizia stradale. Alla guida un uomo di 84 anni, residente nella zona, che ha candidamente dichiarato: «Non mi sono accorto di nulla».

L’anziano ha spiegato alle forze dell’ordine che era in viaggio per partecipare a una manifestazione, senza fornire ulteriori dettagli. A segnalarlo, un automobilista che si è trovato di fronte la vettura contromano e ha cercato inutilmente di attirarne l’attenzione con i fari abbaglianti, prima di allertare il 112.

L’intervento provvidenziale e le sanzioni

Il veicolo è stato finalmente fermato intorno alle 3:20, evitando per pochi minuti un possibile disastro. L’orario notturno ha fortunatamente limitato la presenza di auto in transito, e in quei lunghi 17 chilometri non si sono registrati incidenti né feriti.

Tuttavia, la gravità dell’infrazione ha richiesto provvedimenti immediati. La patente dell’84enne è stata revocata sul posto e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per almeno tre mesi. Ma non è finita: sul caso ora è competente la prefettura di Pordenone, che nei prossimi giorni stabilirà l’entità della sanzione economica, una maxi multa che potrà arrivare fino a 8.000 euro.

Rischio evitato per miracolo

Un errore, un momento di confusione, o forse qualcosa di più serio legato all’età: resta il fatto che il rischio corso da altri automobilisti è stato altissimo. Se l’episodio fosse avvenuto in un orario di maggiore traffico, l’esito avrebbe potuto essere tragico. Le forze dell’ordine sottolineano ancora una volta l’importanza di valutare attentamente l’idoneità alla guida in età avanzata, per la sicurezza propria e degli altri.