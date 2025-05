Lecce, mangia al ristorante e scappa senza pagare: fugge in auto senza patente e abbandona il figlio

Donna inglese denunciata dopo inseguimento a San Cataldo: senza assicurazione, causa un incidente e tenta la fuga a piedi nei campi.

Il conto lasciato al tavolo e la fuga improvvisata

Una serata in un ristorante di San Cataldo, località balneare vicino Lecce, si è trasformata in una scena da film, con un’inseguimento tra auto, un incidente e una fuga tra i campi. Protagonista una donna di 48 anni, cittadina britannica ma residente in zona, che ha cercato di dileguarsi senza saldare il conto dopo aver consumato un pasto insieme al figlio.

Quando il personale del locale si è accorto del mancato pagamento, ha cercato di raggiungere la donna prima a piedi, poi in auto. L’inseguimento è partito lungo il lungomare di San Cataldo, dove la 48enne ha provato ad allontanarsi a tutta velocità.

Lo schianto contro un’auto e la fuga nei campi

La corsa si è conclusa all’altezza di un vivaio, dove le due vetture sono entrate in collisione. A quel punto, la donna ha abbandonato l’auto lasciando dentro il figlio e i suoi documenti, e ha tentato la fuga attraversando i campi vicini. È stata però raggiunta e bloccata poco dopo dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

I successivi accertamenti hanno rivelato una lunga serie di irregolarità: l’auto era priva di assicurazione, mentre la patente della donna risultava scaduta da tempo. L’intera vicenda si è conclusa con una denuncia a suo carico, ma la sua condotta ha lasciato sconcertati anche gli inquirenti per la totale imprudenza, culminata nell’abbandono del figlio pur di evitare l’arresto.

Le accuse e la denuncia

La donna dovrà ora rispondere di diversi reati, tra cui truffa, guida senza patente, circolazione con veicolo non assicurato, resistenza a pubblico ufficiale e abbandono di minore. Il figlio è stato affidato temporaneamente ai servizi sociali, in attesa di chiarimenti sulla situazione familiare.