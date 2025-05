Sondaggi 2025, boom di Fratelli d’Italia: male Pd, M5S in risalita, stabili Lega e FI

FdI al 29,7% e saldo primo partito. Male il Pd, giù di 2,4 punti da dicembre. Crescono i 5 Stelle, in affanno Azione e Italia Viva.

Meloni cresce nei consensi: Fratelli d’Italia domina i sondaggi

Aprile da incorniciare per Fratelli d’Italia, che si conferma largamente primo partito nelle intenzioni di voto. Lo certifica l’analisi mensile condotta da Pagella Politica, pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo il report, FdI ha raggiunto il 29,7% dei consensi, in netto vantaggio sulle altre forze politiche.

Dietro, ma a distanza significativa, il Partito democratico si ferma al 21,7%, perdendo 0,6 punti rispetto a marzo e 2,4 punti rispetto a dicembre. Una flessione costante che, secondo gli analisti, sta alimentando la ripresa del Movimento 5 Stelle, salito al 12,8% con un guadagno mensile di 1 punto percentuale.

Crollo Pd, risale il M5S. I piccoli restano indietro

Tra gli altri partiti di opposizione, Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 5,9%, in calo di 0,3 punti. Stabile l’area centrista, dove Azione raggiunge il 3,2%, restando davanti a Italia Viva, che si ferma al 2,5%. Più Europa, invece, è il fanalino di coda con appena l’1,8%.

Una fotografia che evidenzia le difficoltà del campo progressista, incapace finora di contrastare l’ascesa del partito di Giorgia Meloni, saldamente al comando del panorama politico italiano.

Maggioranza in salute: il centrodestra oltre i numeri del 2022

Anche i partiti alleati di governo mostrano una tenuta significativa. Forza Italia ha perso 0,1 punti, mentre la Lega ha guadagnato 0,2, attestandosi entrambi all’8,7%. Complessivamente, i tre partiti che sostengono l’esecutivo Meloni raccolgono il 47,1% dei consensi, superando abbondantemente il risultato ottenuto alle elezioni politiche del 2022, quando si fermarono intorno al 44%.

Un dato che conferma, almeno a livello demoscopico, la solidità dell’alleanza di centrodestra, in un contesto in cui l’opposizione appare frammentata e in difficoltà.