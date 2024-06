Bimba di 11 anni ancora in fin di vita dopo un gioco di apnee in piscina finito male

0 Condivisioni acebook Twitter

Gioco pericoloso: undicenne in gravi condizioni dopo un incidente al parco acquatico

Il malore e l’allarme al parco Aquaneva

Una tragedia si è consumata ieri mattina al parco Aquaneva di Inzago (Milano), dove una ragazzina di 11 anni ha avuto un malore mentre era in gita con il centro estivo dell’oratorio di Caravaggio (Bergamo). La giovane è ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Secondo quanto emerso dagli accertamenti e dalle testimonianze raccolte dalla polizia locale di Inzago, il malore potrebbe essere stato causato da un gioco di apnee tra ragazzini.

La ricostruzione dell’incidente

La dinamica dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione, è stata descritta come un “gioco” che consisteva nel trattenere il respiro sott’acqua per il tempo più lungo possibile. La ragazzina, insieme ad alcuni coetanei, stava partecipando a questa sfida quando è arrivato il suo turno. È scesa fino al fondo della vasca, che in quel punto raggiungeva una profondità di 1,60 metri, ma non è più risalita. Gli amici presenti hanno subito dato l’allarme agli animatori del Cre e ai bagnini, ma la situazione si è rivelata immediatamente critica.

Condizioni critiche e indagini in corso

Le condizioni della undicenne sono molto gravi e i medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII stanno facendo il possibile per salvarle la vita. Questo incidente ha messo in luce i pericoli legati a certi giochi apparentemente innocui tra bambini, che possono rapidamente degenerare in situazioni di emergenza. Le autorità stanno continuando a indagare per comprendere appieno la dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità.