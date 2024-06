Altro grave lutto nel mondo del motociclismo, muore Alvaro Ruiz, pilota di motocross a soli 28 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Il motociclismo è in lutto per la perdita del giovane pilota di SuperBike junior Lorenzo Somaschini e del pilota di motocross Alvaro Ruiz, morto in un tragico incidente a soli 28 anni.

La morte di Alvaro Ruiz durante un allenamento di motocross

Il mondo del motociclismo è stato scosso da una nuova tragedia con la morte di Alvaro Ruiz, un pilota di motocross di 28 anni. Ruiz, noto con il soprannome di Tiqui, è deceduto durante un allenamento in Argentina. Il giovane pilota, famoso per le sue numerose vittorie e il suo impegno nel mondo enduro, stava preparando la sua ultima gara nella categoria MX 3 per il Campionato Argentino di Motocross NOA. L’incidente è avvenuto sul circuito di Eugster, a Mansupa, dove Ruiz ha perso il controllo della sua moto, una Yamaha YZF 250cc, dopo un salto, schiantandosi contro la recinzione perimetrale del circuito.

La dinamica dell’incidente di Alvaro Ruiz

Secondo le prime ricostruzioni, Ruiz aveva appena completato il suo ultimo giro quando, per ragioni ancora sconosciute, ha perso il controllo della moto dopo un salto. Un testimone ha raccontato a El Liberal: “Ha fatto un salto e ha proseguito. Proprio in quella parte del circuito c’era una curva in cui doveva girare, ma lui ha proseguito con la moto. Non ha frenato, non ha mollato la presa, niente. La moto è partita prima di raggiungere la recinzione: è caduto a terra con la moto da una parte e lui dall’altra”. I tentativi di soccorso degli altri corridori e la successiva corsa in ospedale sono stati inutili, poiché Ruiz è deceduto durante il tragitto.

Indagini e speculazioni sulle cause dell’incidente

Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta sull’incidente e hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte di Alvaro Ruiz. Alcune persone vicine a Ruiz e i suoi compagni in pista hanno ipotizzato che il pilota possa aver avuto un malore mentre era alla guida della sua moto, causando così la perdita di controllo. Ruiz aveva espresso preoccupazioni per la pericolosità dello sport e aveva deciso che questa competizione sarebbe stata la sua ultima. La sua morte arriva pochi giorni dopo la tragica scomparsa del giovane pilota di SuperBike junior Lorenzo Somaschini, aumentando il dolore e la preoccupazione nel mondo delle due ruote.